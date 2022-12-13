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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT 2022 sonuçları için tarih verdi

13.12.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT sonuçları için heyecan giderek artıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS DHBT başvurularını yapan adaylar sınava 27 Kasım tarihinde girdiler. Sınava, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT 2022 sonuçları için tarih verdi

KPSS DHBT sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunluydu. 27 Kasım'da düzenlenen DHBT'ye giren adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların aralık ayında yayımlanacağı bildirildi ve tarih verildi.

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır.

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Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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