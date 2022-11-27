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KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS DHBT soru ve cevapları bekleniyor!

27.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT bugün (27 Kasım) ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınav için öğrencilere 60 dakika süre verildi. Böylece KPSS DHBT 11.15'te sona erdi. Şimdi de öğrencilerin gözleri sınav soru ve cevaplarına çevrildi. Peki KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS DHBT soru ve cevapları bekleniyor!

KPSS DHBT ( Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) 27 Kasım itibarıyla tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için, KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Öte yandan KPSS DHBT sınav sonuç tarihi de belli oldu. Peki KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Ancak ÖSYM'nin, KPSS DHBT soru kitaçığı ve cevap anahtarını gün içerisinde yayınlaması bekleniyor. Soruların ve cevapların bir kısmının, erişime açılacağı tahmin ediliyor.

KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz ilgili içerik haberimize eklenecek.

KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS DHBT soru ve cevapları bekleniyor!

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları 16 Aralık 2022'de açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, AİS ÖSYM üzerinden kontrol edecek. Adaylar AİS ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

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sınav KPSS dhbt Bülent Korkmaz

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