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KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? KPSS geç başvuru başladı başladı mı, ne zaman bitecek? ÖSYM açıkladı!

15.06.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022 geç başvuru ücreti ve başvuruların ne zaman başlayıp hangi gün sona ereceği, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (lisans) ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklamada bulunulmuştu. Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2022?İşte 2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? KPSS geç başvuru başladı başladı mı, ne zaman bitecek? ÖSYM açıkladı!

KPSS 2022 geç başvuru ücreti ve tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Yüzlerce aday, internet üzerinden sorgulama yapmayı sürdürüyor. 6 Haziran tarihinde tamamlanan KPSS başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022 ?

KPSS geç başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklanmıştı. KPSS başvurularında oturum başına sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.

KPSS ÖABT sınavı için belirlenen başvuru ücreti ise 80 TL olarak açıklanmıştı. Bu sınavlara geç başvuru yapacak olan adaylar, açıklanan fiyatlardan yüzde 50 daha fazla ödeyerek başvurularını yapabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI?

KPSS lisans sınavına katılım sağlamak isteyen fakat başvuru günlerinde başvurusunu yetiştiremeyen adayların sorguladığı KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS geç başvurularının 15 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK

KPSS geç başvuruları 16 Haziran tarihinde sona erecek.

KPSS TARİHLERİ 2022

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

Alan bilgisi oturumu 6 – 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
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