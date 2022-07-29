KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı ne zaman başlayıp saat kaçta biteceğini öğrenmek öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Kamu, personeli Seçme Sınavı Lisans oturumları Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak. Peki KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS GENEL - KÜLTÜR - GENEL YETENEK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak.

KPSS GENEL - KÜLTÜR - GENEL YETENEK SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te sona erecek.

Bilindiği üzere KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

16:25'te sona erecek olan sınavda adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr





