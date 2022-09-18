EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS genel yetenek sınavı kaç dakika sürecek? KPSS genel yetenek sınavı saat kaçta başlayıp bitecek?

KPSS genel yetenek sınavı kaç dakika sürecek? KPSS genel yetenek sınavı saat kaçta başlayıp bitecek?

18.09.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS genel yetenek sınavının saati, kaç dakika süreceği ve sınavda çıkacak soru sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok adayın katılımı ile gerçekleşecek sınav için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) bir süre önce Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili açıklamada bulunulmuştu. Peki, KPSS genel yetenek sınavı kaç dakika sürecek? KPSS genel yetenek sınavı saat kaçta başlayıp bitecek?

KPSS genel yetenek sınavı kaç dakika sürecek? KPSS genel yetenek sınavı saat kaçta başlayıp bitecek?

KPSS genel yetenek sınavının saati ve süresi merak edildi. Adaylar sınava saatler kala ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntılarnı öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS genel yetenek sınavı kaç dakika sürecek? KPSS genel yetenek sınavı saat kaçta başlayıp bitecek?

y2

KPSS LİSANS GENEL YETENEK SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

y1

Kamu Personeli Seçme Sınavı; genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

aa

KPSS GENEL YETENEK SINAVI KAÇ SORU?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

9

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

2

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu tarihi: 25 Eylül 2022 saat 10.15

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamaYÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
Cevap eş anlamlısı nedir?Cevap eş anlamlısı nedir?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS kpss 2022 kpss genel kültür genel yetenek kpss lisans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

KPSS genel kültür sınavı kaç dakika sürecek?

KPSS genel kültür sınavı kaç dakika sürecek?

Anıt eş anlamlısı nedir?

Anıt eş anlamlısı nedir?

KPSS eğitim bilimleri sınavı kaç dakika sürecek?

KPSS eğitim bilimleri sınavı kaç dakika sürecek?

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.