KPSS genel yetenek sınavının saati ve süresi merak edildi. Adaylar sınava saatler kala ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntılarnı öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS genel yetenek sınavı kaç dakika sürecek? KPSS genel yetenek sınavı saat kaçta başlayıp bitecek?

KPSS LİSANS GENEL YETENEK SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı; genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS GENEL YETENEK SINAVI KAÇ SORU?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu tarihi: 25 Eylül 2022 saat 10.15





