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KPSS LİSANS 2024 TARİHİ AÇIKLANDI! KPSS NE ZAMAN, hangi tarihte? 2024 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı

06.11.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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KPSS 2024 lisans oturumunun tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2024 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili detayları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte? İşte, ÖSYM sınav takvimi ve 2024 KPSS lisans tarihi...

KPSS 2024 lisans oturumunun tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından internette araştırılıyor. Birçok kişi "2024 KPSS lisans ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile ilgili merak edilenler ve 2024 KPSS lisans tarihi...

KPSS 2024 NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI!

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin merkezi olarak düzenlendiği sınavların 2024 yılında hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu.

YKS 2024 yılında 8 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak.

DGS 30 Haziran'da yapılacak. Başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.

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