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KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans alan bilgisi sınav belgesi sorgulama ekranı!

14.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans alan bilgisi sınavı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) son dakika açıklamasında bulunuldu. Bu duyurunun ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM ile KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı...

KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans alan bilgisi sınav belgesi sorgulama ekranı!

KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek olan kişileri ilgilendiren açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Konuya ilişki detaylar merak konusu oldu. Peki KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 KPSS Lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS lisans alan bilgisi sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.

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