KPSS lisans sınavının saati ve süresi merak edildi. Adaylar sınava saatler kala ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntılarnı öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen KPSS lisans sınavı kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı; genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS SINAVI KAÇ SORU, SINAV KAÇ DAKİKA?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu tarihi: 25 Eylül 2022 saat 10.15



