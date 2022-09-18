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KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen KPSS lisans sınavı kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak?

18.09.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans sınavının saati, kaç dakika süreceği ve sınavda çıkacak soru sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok adayın katılımı ile gerçekleşecek sınav için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) bir süre önce Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili açıklamada bulunulmuştu. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen KPSS lisans sınavı kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak?

KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen KPSS lisans sınavı kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak?

KPSS lisans sınavının saati ve süresi merak edildi. Adaylar sınava saatler kala ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntılarnı öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen KPSS lisans sınavı kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak?

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KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı; genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

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KPSS LİSANS SINAVI KAÇ SORU, SINAV KAÇ DAKİKA?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

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KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu tarihi: 25 Eylül 2022 saat 10.15

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