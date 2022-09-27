KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS lisans sınavı sonuçları için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. İlk oturumu 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. KPSS oturumları 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ÖABT oturumuyla son bulacak. KPSS oturumlarına katılan adayların merak ettiği KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi ve detaylar haberimizde...
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;
ÖSYM takvimine göre bu oturumların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.
KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:
Okuyucu Yorumları 0 yorum