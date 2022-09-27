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KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi!

27.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavının iptalinin ardından yayımlanan yeni takvim ile KPSS sınavı oturumları gerçekleştirilmeye başlandı. KPSS lisans sınavına katılan milyonlarca kamu personeli adayı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi arama motorlarında sorguluyor. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi...

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS lisans sınavı sonuçları için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. İlk oturumu 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. KPSS oturumları 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ÖABT oturumuyla son bulacak. KPSS oturumlarına katılan adayların merak ettiği KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi ve detaylar haberimizde...

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KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI OTURUMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;

  • ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre bu oturumların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ Mİ?

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

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ÖSYM ÖABT KPSS kpss lisans
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