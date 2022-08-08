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KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ne zamana ertelendi, hangi gün yapılacak? ÖSYM'den açıklama!

08.08.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Bu noktada; yeni Kamu Personeli Seçme Sınavı takviminin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi arama motorlarında "2022 KPSS ne zamana ertelendi, hangi gün yapılacak?", "ÖSYM yeni sınav takvimini açıkladı mı?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ne zamana ertelendi, hangi gün yapılacak? ÖSYM'den açıklama!

KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 4 Ağustos Perşembe günü açıklamada bulunarak Lisans oturumunun iptal edildiğini, ileri tarihteki oturumların ise ertelendiğini duyurdu. Vatandaşlar internette sınava ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ne zamana ertelendi, hangi gün yapılacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklaması ile sınava ilişkin detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

ÖSYM Başkanı Ersoy 4 Temmuz Perşembe günü KPSS sınavının iptal edildiğini açıkladı.

Ersoy açıklamasında "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

2022 KPSS NE ZAMAN ERTELENDİ?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

resmi

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2022 Çarşamba günkü sayısında yayımlanan kararla görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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