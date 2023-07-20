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KPSS ÖABT NE ZAMAN, kaç dakika, soru sayısı nedir? 2023 KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek sınav giriş belgesi ekranı

20.07.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri geçtiğimiz gün yayımlandı. 3 oturumda gerçekleştirilecek olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav tarihi yaklaşırken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Adaylar, "2023 KPSS ÖABT ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ekranı...

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 3 oturumda gerçekleştirilecek. KPSS ÖABT sınavında adaylara 120 dakika tanınacak. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. İşte, ÖSYM'den yapılan açıklama ve KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ekranı...

KPSS ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ

KPSS ÖABT sınavı 10:15'te başlayacak. Adaylara 120 dakika süre tanınacak.

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları ise 25 Ağustos günü ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak.

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