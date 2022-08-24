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KPSS ön lisans geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS ön lisans geç başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar?

24.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans başvuru günlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri başladı. KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başlayıp 16 Ağustos tarihinde sona ermişti. KPSS ön lisans başvurusu yapamayan, başvuru günlerini kaçıran adaylar KPSS ön lisans geç başvuru günlerinde başvuruda bulunacaklar. Peki, KPSS ön lisans geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS ön lisans geç başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS ön lisans geç başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçem Sınavı (KPSS), 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak. KPSS sınavına girecek ve başvuru günlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri başladı. Adaylar KPSS geç başvuruları hakkında; ne zaman sona ereceğini, nasıl yapılacağını ve geç başvuru ücretlerini arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte KPSS geç başvuru günleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

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KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 23 - 24 Ağustos 2022 23.59' a kadar KPSS ön lisans başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular bireysel olarak ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da elektronik olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU KILAVUZU

optik

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Önlisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak yani 195 TL 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir.

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KPSS-Ön Lisans Düzeyi KPSS ösym kpss tercih
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