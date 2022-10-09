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KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Ekim KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

09.10.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) bugün (9 Ekim) binlerce aday katılım sağlayacak. Sınavın başlamasına dakikalar kala, KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Ekim KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...

KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Ekim KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

KPSS ön lisans sınavının başlamasına dakikalar kaldı. Sınav 10.15'te başlayacak. Adayların sınavın başlangıcından 15 dakika önce yani 10.00'da binada olması gerektiği, aksi halde sınava alınmayacağı duyuruldu. Bununla birlikte, "KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Gözler İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne çevrildi. Peki 9 Ekim KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...

KPSS ÖN LİSANS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıyla alakalı henüz açıklama yapılmadı.

KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Ekim KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

9 Ekim 10.15'te başlayan KPSS 12.15'te sona erecek. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden 60'a 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

KPSS GİRİŞ BELGESİ

KPSS ön lisans giriş belgesini sorgulamak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.

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