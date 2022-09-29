KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. 9 Ekim Pazar günü yapılacak olan sınava ilişkin yapılan duyurunun ayrıntıları merak edildi. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-KPSS ön lisans sınav yerleri hakkında ÖSYM'den açıklamada bulunuldu.

ÖSYM'den KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

DİKKAT!

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2022 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ön lisans sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA

