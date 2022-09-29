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KPSS ön lisans sınavı belgesi sorgulama ekranı! KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün?

29.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans ne zaman, sorusunun yanıtı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi gün? KPSS ön lisans sınavı belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS ön lisans sınavı belgesi sorgulama ekranı! KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün?

KPSS ön lisans sınavına günler kaldı. Sınava girecek adayları ilgilendiren açoıklama 29 Eylül 2022 Perşembe günü ÖSYM tarafından yapıldı. Peki, KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün? KPSS ön lisans sınavı belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

2022 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

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KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-KPSS ön lisans sınav yerleri hakkında ÖSYM'den açıklamada bulunuldu.

ÖSYM'den KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

DİKKAT!

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ön lisans sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA

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kpss 2022
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