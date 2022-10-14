KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS ön lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de!

KPSS sonuçları tarihi ve ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları merak edildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevirldi. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ise 21 Ekim'de belli olacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

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