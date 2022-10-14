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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS ön lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de!

14.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'den (ÖSYM) yapılacak açıklama bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen sınava katılan binlerce kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere sonuçlar ÖSYM AİS ekranında erişime açılacak. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS ön lisans sonuçları erken açıklanır mı?

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS ön lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de!

KPSS sonuçları tarihi ve ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları merak edildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevirldi. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS lisans sınav sonuçları ise 21 Ekim'de belli olacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖSYM KPSS kpss 2022
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