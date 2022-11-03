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KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU 2022: KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçların ardından gündem oldu

03.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercihleri için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans oturumu ekim ayında tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebiliyorlar. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU 2022: KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçların ardından gündem oldu

KPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. KPSS ön lisans oturumu 2022 yılında ekim ayında düzenlendi ve sonuçları 3 Kasım Perşembe günü açıklandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tümas+ yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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