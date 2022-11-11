KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı! KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

Merakla beklenen KPSS önlisans branş sıralamaları ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. Adaylar, sıralamalarını nereden kontrol edebileceğini araştırmaya başladı. Peki KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN SORGULANIR?

Bilindiği üzere KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım'da açıklandı. Bugün ise (11 Kasım) KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı. KPSS önlisans branş sıralamaları ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden sorgulanacak. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapan öğrenciler sıralamalarını branç bazında inceleyebilecek.

ÖSYM tarafından KPSS önlisans branş sıralamalarının açıklandığına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler de yer aldı: "Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."

Detaylı bilgi için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24089/2022-kpss-on-lisans-brans-bazinda-siralamalar-11112022.html' adresine erişim sağlayınız.



