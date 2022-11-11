EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı! KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı! KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

11.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Branç bazında sıralamalar adayları bilgilendirmek için oluşturulur. Buradaki amaç, aynı alanda sınava giren adayların kendilerini, diğer aynı alanda sınava giren aday ile değerlendirmesidir. KPSS önlisans branş sıralaması ÖSYM tarafından açıklandı! Peki KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı! KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

Merakla beklenen KPSS önlisans branş sıralamaları ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. Adaylar, sıralamalarını nereden kontrol edebileceğini araştırmaya başladı. Peki KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN SORGULANIR?

Bilindiği üzere KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım'da açıklandı. Bugün ise (11 Kasım) KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı. KPSS önlisans branş sıralamaları ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden sorgulanacak. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapan öğrenciler sıralamalarını branç bazında inceleyebilecek.

KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı! KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından KPSS önlisans branş sıralamalarının açıklandığına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler de yer aldı: "Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."

Detaylı bilgi için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24089/2022-kpss-on-lisans-brans-bazinda-siralamalar-11112022.html' adresine erişim sağlayınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyorOkullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
YDS SONUÇLARI 2022YDS SONUÇLARI 2022
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS branş sıralama

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil başlıyor!

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil başlıyor!

Birinci dönem ne zaman bitiyor?

Birinci dönem ne zaman bitiyor?

İlginizi Çekebilir

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.