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KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

29.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili son dakika açıklaması Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Açıklamanın detayları merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM'den KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. 9 Ekim Pazar günü yapılacak olan sınava ilişkin yapılan duyurunun ayrıntıları merak edildi. Peki, KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

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KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

2022-KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'den KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

DİKKAT!

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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2022 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ön lisans sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA

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ÖSYM son dakika kpss önlisans
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