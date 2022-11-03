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KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr’de sorgulanacak

03.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sonuçları içimn araştırmalar devam ediyor. KPSS önlisans oturumuna giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. Sınav 9 Ekim tarihinde düzenlendi. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre KPSS ön lisans sonuçları kasım ayı içerisinde açıklanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr’de sorgulanacak

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KPSS ön lisans oturumu ekim ayında merkezi olarak gerçekleştirildi. Sınav başvuruları 3-15 Ağustos 2022 tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden sorgulayabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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