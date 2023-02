KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS ortaöğretim 2022 baraj puanı var mı?

KPSS ortaöğretim baraj puanı merak ediliyor. 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları az önce açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI KAÇ?

Kamu kurumlarına alımlarda, KPSS sonuçları belirleyici oluyor. Kurumlar yayınladıkları ilanlarda puanları da belirtiyor. Bu bağlamda genellikle en az 60 ve üzeri puanla alımlar yapılıyor.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.