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KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

27.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası başvuruda bulunan kişilerin erişimine açıldı. Lisans ve önlisans sınavlarının yapılmasının ardından şimdi sırada lise mezunları için yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı var. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası başvuruda bulunan kişilerin erişimine açıldı. Lisans ve önlisans sınavlarının yapılmasının ardından şimdi sırada lise mezunları için yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı var. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir."

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacakları aktarıldı.

Sınav yerel saate göre yapılacağı için; adayların, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden adayların erişimine açılıyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Ortaoğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

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