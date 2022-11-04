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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Lise Kamu Personeli Seçme sınavı kaç dakika? KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama

04.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınav giriş belgeleri için açıklamada bulunulmuştu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Lise KPSS kaç dakika? İşte ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav yerleri sorgulama ekranı...

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Lise Kamu Personeli Seçme sınavı kaç dakika? KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama

2022 KPSS ortaöğretim sınav tarihi merak konusu oldu. Sınav giriş belgeleri de geçtiğimiz gün Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamanın ardından başvuruda bulunan vatandaşların erişimine açıldı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte ortaöğretim KPSS sınav belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim tarihi 6 Kasım'da saat 10:15'te başlayacak.

Sınav sonucu ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİK SÜRECEK?

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacakları aktarıldı.

Sınav yerel saate göre yapılacağı için; adayların, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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