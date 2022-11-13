KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamasından kontrol edilecek. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım 2022'de gerçekleştirildi. Başvurular ise 1-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden sorgulanacak.

Adaylar sınav sonuç sayfasına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

2022 KPSS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır.



