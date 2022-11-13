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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

13.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ortaöğretim oturumuna katılım sağlayan adayların gözleri, KPSS ortaöğretim sonuçlarına çevrildi. KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyuruldu. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! İşte detaylar...

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamasından kontrol edilecek. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım 2022'de gerçekleştirildi. Başvurular ise 1-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

Sonuçlar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden sorgulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

Adaylar sınav sonuç sayfasına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

2022 KPSS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!


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