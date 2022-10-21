KPSS P1, P2, P3 nedir? Hangi devlet kurumları KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile personel alımı yapıyor?

2022 KPSS sonuçları merak konusu oldu. Sonuçlar bugün (21 Ekim 2022 Cuma) ÖSYM tarafından duyurulacak. Çok sayıda vatandaş ÖSYM'den yapılan açıklamayı bekliyor. Öte yandan KPSS P1-P2-P3 puan türleri de internette araştırılıyor. Adaylar bahsi geçen puanlarla hangi devlet kurumlarının alım yapacağı gibi ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, hangi devlet kurumları KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile personel alımı yapıyor?

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1 Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanmaktadır.

KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70'i ile Genel Kültür testi ise yüzde 30'u etkili olmaktadır.

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN DEVLET KURUMLARI NELERDİR?

BİST Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkilidir.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı dikkate alınmaz.

KPSS P2 PUANIYLA ALIM YAPAN DEVLET KURUMLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

KPSS P3 NEDİR?

Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN DEVLET KURUMLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

