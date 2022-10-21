KPSS P1, P2, P3 nedir? Hangi devlet kurumları KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile personel alımı yapıyor?

2022 KPSS sonuçları merak konusu oldu. Sonuçlar bugün (21 Ekim 2022 Cuma) ÖSYM tarafından duyurulacak. Çok sayıda vatandaş ÖSYM'den yapılan açıklamayı bekliyor. Öte yandan KPSS P1-P2-P3 puan türleri de internette araştırılıyor. Adaylar bahsi geçen puanlarla hangi devlet kurumlarının alım yapacağı gibi ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, hangi devlet kurumları KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile personel alımı yapıyor?
KPSS P1 Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanmaktadır.
KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70'i ile Genel Kültür testi ise yüzde 30'u etkili olmaktadır.
BİST Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
KPSS P2 hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkilidir.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı dikkate alınmaz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.
2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek