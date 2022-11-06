6 Kasım sabah saatlerinde birçok aday, KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumuna katılım sağlayacak. KPSS ortaöğrenim sınavı, kamuda çalışmak isteyen lise mezunlarına yönelik düzenlenen bir sınavdır. Peki KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS ortaöğretim 6 Kasım saat 10.15'te başlayacak. Sınav 13 dakika yani 2 saat 10 dakika sürecek.

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonucu ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.



