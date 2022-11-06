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KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati

06.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylar için beklenen gün geldi. KPSS ortaöğretim sınavı bugün (6 Kasım 2022) gerçekleştiriliyor. Sınavın başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Peki KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati...

KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati

6 Kasım sabah saatlerinde birçok aday, KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumuna katılım sağlayacak. KPSS ortaöğrenim sınavı, kamuda çalışmak isteyen lise mezunlarına yönelik düzenlenen bir sınavdır. Peki KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS ortaöğretim 6 Kasım saat 10.15'te başlayacak. Sınav 13 dakika yani 2 saat 10 dakika sürecek.

KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonucu ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ortaöğretim kaç dakika? İşte 2022 sınav süresi ve saati


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