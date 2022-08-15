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KPSS SINAV TARİHLERİ 2022! KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman, hangi gün?

15.08.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere KPSS lisans sınavı bazı iddiaların incelenmesinin ardından iptal edilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan KPSS sınav tarihleri takvimi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında "KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman, hangi gün?" konu başlığını sorguluyor. ÖSYM'den yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KPSS SINAV TARİHLERİ 2022! KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman, hangi gün?

2022 KPSS sınav takvimi ile ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınav tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından 2022 yeni KPSS sınav takvimi de belli oldu. Peki KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde...

ÖSYM İLE YENİ KPSS TAKVİMİ 2022

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sınavında soruların sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı iptal oldu. Alınan bu kararın ardından KPSS sınavının yeniden yapılmasına karar verildi.

İptal olan 2022 KPSS sınavının ardından yeni sınav takvimi açıklandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

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YENİ KPSS SINAVINDAN ÜCRET ALINACAK MI?

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre KPSS sınavı için tekrar bir ödeme alınmayacak.

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