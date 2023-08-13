KPSS SONUÇLARI açıklandı mı? 2023 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

KPSS Lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından organize edilen KPSS Lisans sınavları 6 Ağustos'ta gerçekleşen ÖABT oturumu ile bugün sona erdi. KPSS oturumlarına katılan Kamu Personeli adayları KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalarına başladı. İşte KPSS 2023 Lisans sonuçlarına ilişkin detaylar...
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı.
KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı.
Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.