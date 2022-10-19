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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans ve lisans sonucu sorgulama ekranı!

19.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ve Ekim ayı içerisinde yapılan oturumların ardından ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yapılacak açıklama bekleniyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor. ÖSYM'den Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans ve lisans sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans ve lisans sonucu sorgulama ekranı!

KPSS sonuçları tarihi Eylül'de yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri oturumları sonrası Ekim ayının ilk haftasında Pazar günü ÖABT oturumu yapılmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarına erişmek için araştırma yapıyor. KPSS sonuç tarihi belli oldu. İşte KPSS ön lisans ve lisans sonucu sorgulama ekranı...

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

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2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

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ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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