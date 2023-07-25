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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

25.07.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 23 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2023 KPSS sonuç sorgulama ekranı...

KPSS sonuç tarihi internette araştırılıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapıldı.KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz'da, Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz'da, ÖABT ise 6 Ağustos'ta yapılacak. Birçok kişi internette, "2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM KPSS sınav sonuçları tarihini açıkladı. İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü saat yapıldı.

6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

ÖSYM KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verildi.

KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları için tarih 23 Temmuz olarak açıklanırken Alan Bilgisi 1. gün oturumlarının 29 Temmuz'da, 2. gün oturumlarının ise 30 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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