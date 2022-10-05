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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi!

05.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Lisans sonuçlarını bekleyen adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Bilindiği üzere KPSS Lisans sınavı 18 Eylül'de iki oturum olarak gerçekleştirildi. Merakla beklenen KPSS sonuçlarının açıklanacak tarih, ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi!

Kamu personeli olmak için KPSS'ye giren adayların gözleri, KPSS sonuç tarihini açıklayacak ÖSYM'ye çevrildi. KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. KPSS, 9 Eylül'de son oturum ile sona erecek. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS maratonu 9 Eylül'de sona erecek. Sonuçlar ise ÖSYM tarafından 21 Ekim 2022'de açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi!

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin adresinden öğrenecek. ÖSYM'ye TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılacak. Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sundu. Bu sebeple kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt tarafında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Bu işleme ÖSYM'nin, https://sonuc.osym.gov.tr adresinin üzerinde yer alan 'Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi' sayfasından erişim sağlanabilir.


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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS basket
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