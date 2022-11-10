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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? Memur olmak isteyenlerin gözü bu haberde!

10.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları için araştırmalar hız kazandı. KPSS ortaöğretim oturumu başvuruları 1 Eylül ve 13 Eylül tarihleri aralığında alındı. Sınav ise 6 Ekim tarihinde düzenlendi. ÖSYM tarafından KPSS soruları ve cevaplarının yayımlanmasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? Memur olmak isteyenlerin gözü bu haberde!

KPSS ortaöğretim sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. KPSS ortaöğretim başvurularını yapan adaylar sınava ekim ayında girdiler. Memur olmak isteyenler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

kpss-ortaöğretim-sonuçları

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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