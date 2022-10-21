KPSS sonuçları öncesi ÖSYM yeni şifre nasıl alınır? KPSS sonuçları için ÖSYM şifre yenileme ekranı!

KPSS sonuçları öncesi ÖSYM'den nasıl yeni şifre alınacağı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek açıklamayı beklerken KPSS şifresini unutanlar da arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte KPSS sonuçları için ÖSYM şifre yenileme ekranı ve detaylar...

KPSS SONUÇLARI ÇÖNCESİ ÖSYM YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

KPSS sonuçları öncesi ÖSYM'ye gieriş şifrelerini kaybeden veya unutan kişiler yeni şifrelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilmektedir.

Adayların yapması gereken "Şifremi Unuttum" alanına girip burada kendilerine sorulan soruları doğru yanıtlamalarıdır.

Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek durumundadırlar.

ÖSYM ŞİFRE YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM şifre yenileme işlemi son derece basittir.

TC Kimlik Kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilmektedirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri gerçekleştirebilmektedirler.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

