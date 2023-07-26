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KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

26.07.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için son dakika açıklaması büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile yerleştirme sonuçları belli oldu.Adaylar merkezi atama için tercih işlemlerini ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 6-13 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Peki, KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. Peki, KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS tercih sonucunu TIKLA-ÖĞREN...

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

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YKS 4

ATAMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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