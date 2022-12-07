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KPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Dikkat Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları için kritik tarih yaklaştı!

07.12.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih sonuçları tarihi Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 183 sözleşmeli personel alınacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınan başvurulara ilişkin süreç geçtiğimiz gün sona erdi. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuç sorgulama ekranı...

KPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Dikkat Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları için kritik tarih yaklaştı!

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacağı Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Gözler, KPSS-2022/11 tercih sonuçları tarihi için ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. KPSS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından açıklamada bulunulmadı.

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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılmadı.

Geçen yıl yapılan tercihler sonrası sonuçlar 5 gün sonra belli olmuştu.

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Bu sebeple bu sene gözler 10 Aralık Cumartesi gününe çevrildi.

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Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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