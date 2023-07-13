KPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açılanacak? KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? Dikkat ÖSYM açıkladı, bugün son gün!

KPSS tercih sonuçları ile ilgili açıklama ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS tercih sonuçları için adaylar TC kimlik numaraları ve şifrelerini girerek bilgi edinebilecekler. KPSS-2023/1 tercihleri için başvuru süreci bugün (13 Temmuz 2023 Perşembe) sona eriyor. İşte ayrıntılar...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları açıklamasının ÖSYM tarafından ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NEREDEN?

KPSS-2023/1 tercihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklamada bulunuldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

