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KPSS TERCİHLERİ 2023 AİS.MEB.GOV.TR: ÖSYM ile KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? Son durum!

07.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları sonrası merak konusu oldu. ÖSYM'den yapılacak açıklama sonrası adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte son durum...

KPSS tercih süreci lisans oturumlarına girenler ve sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merak edildi. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar ÖSYM yapılacak açıklamayı bekliyor. Ais.osymgov.tr KPSS tercihleri ekranı ve detaylar haberimizde...

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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercih tarihleri ile ilgili açıklamada bulunulmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

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KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu da yayımlanmadı. Konuyla gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

BU YIL KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy KPSS sonuçlarının açıklandığını şu sözlerle duyurup katılan kişi sayısına da değinmişti:

“KPSS sonuçları açıklandı. Ülkemize ve adaylarımıza hayırlı olsun. 7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere KPSS’de toplam bin 910 soru kullanıldı.”

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