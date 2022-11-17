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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim KPSS tercih tarihleri!

17.11.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için gerçekleştirilen oturumların ardından adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişilerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) açıklama yapıldı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS tercih tarihleri hakkında merak edilenler...

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim KPSS tercih tarihleri!

KPSS tercihleri için geri sayım sürüyor. Lisans sınavı sonuçları 21 Ekim'de adayların erişimine açıldı. Ön lisans sonuçları ise 3 Kasım'da belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzunun lisans, ön lisans, ortaöğretim oturumlarına katılan adaylar için yayımlanmasının ardından KPSS tercih işlemleri başlayacak. İşte lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS tercih tarihleri hakkında detaylar...

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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ön Lisans tercihleri ile ilgili detaylar kılavuz yayımlandıktan sonra belli olacak.

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ÖSYM henüz konuya ilişkib bir açıklamada bulunmadı.

20221 yılı baz alındığında KPSS ön lisans için tercihler 30 Aralık tarihinde başlamıştı.

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KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde henüz yayımlanmadı.

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KPSS tercih kılavuzunda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve şartları yer alacak.

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KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması için 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise oturumu sonuçlarının tamamının açıklanması bekleniyor.

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