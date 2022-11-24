KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Zabıta Memuru puan türü ve puanları KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. "KPSS ortaöğretim Zabıta Memuru puanı kaç, baraj puanı nedir?" soruları internette araştırılıyor. KPSS ortaöğretim puanı ve detaylar haberimizde...

ZABITA MEMURU KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Zabıta memuru olmak için KPSS KPSS P94 puan türüyle alıyor. Dolayısıyla KPSS ortaöğretim puanı ile memurluğa başvuru yapmak isteyen kişilerin KPSS P94 puan türüne bakmalıdır.

ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS ortaöğretim puanı ile zabıta memuru başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor.

Fakat geçtiğimiz dönemlerde 78 puan ile yapılan atama bu dönem 69 puan ile belirlenebilir, bu genel başarı durumuna bağlıdır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

