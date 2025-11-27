Kral Charles'ın saçı satışa çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

İngiltere Kralı III. Charles’ın bir tutam saçı satılıyor. okul yıllarında kesilen ve o zamandan beri kraliyet ailesine hizmet eden berber George Crisp himayesinde olan saçın ise fiyatı gündem oldu.

"İLK KEZ OLUYOR"

Saç, 7000 euro yani yaklaşık 342.000 TL’ye satışa çıkarıldı. Koleksiyonculara göre bu fiyat çok fazla. Sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kraliçe II. Elizabeth’in saltanatı döneminde satışa çıkan benzer bir saç tutamı bilinmiyor. Yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait saçın satışa sunulması ise ilk kez oluyor'' ifadelerine yer verdi.

Saç, Detroit - Mackinaw Demiryolu'nun sahibi Emma A Pinkerton'ın (1879-1955) koleksiyonundan geliyor. Koleksiyonda Emma'nın, saçlarını oğlu Charles'a miras bıraktığına dair el yazısıyla yazılmış bir vasiyeti de yer alıyor.