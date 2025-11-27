Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kral Charles'ın saçı satışa çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

İngiltere Kralı III. Charles’ın çocukken kesildiği saçları satışa çıktı. Koleksiyoncuların ilgisini çeken saç fiyatıyla da gündem oldu.

Kral Charles'ın saçı satışa çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

İngiltere Kralı III. Charles’ın bir tutam saçı satılıyor. okul yıllarında kesilen ve o zamandan beri kraliyet ailesine hizmet eden berber George Crisp himayesinde olan saçın ise fiyatı gündem oldu.

Kral Charles ın saçı satışa çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor 1

"İLK KEZ OLUYOR"

Saç, 7000 euro yani yaklaşık 342.000 TL’ye satışa çıkarıldı. Koleksiyonculara göre bu fiyat çok fazla. Sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kraliçe II. Elizabeth’in saltanatı döneminde satışa çıkan benzer bir saç tutamı bilinmiyor. Yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait saçın satışa sunulması ise ilk kez oluyor'' ifadelerine yer verdi.

Kral Charles ın saçı satışa çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor 2

Saç, Detroit - Mackinaw Demiryolu'nun sahibi Emma A Pinkerton'ın (1879-1955) koleksiyonundan geliyor. Koleksiyonda Emma'nın, saçlarını oğlu Charles'a miras bıraktığına dair el yazısıyla yazılmış bir vasiyeti de yer alıyor.

Kral Charles ın saçı satışa çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şey dükkan önü kalabalık görünsün diye: Aylık maliyeti 90 bin TL!Her şey dükkan önü kalabalık görünsün diye: Aylık maliyeti 90 bin TL!
Yer: Karaman! 8 bin 500 yıllık ayna bulundu! Yer: Karaman! 8 bin 500 yıllık ayna bulundu!

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kralı Charles
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.