Mynet Trend

Kral Şakir Korsanlar Diyarı zirveye adını yazdırdı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle karşılanan Joker, izleyici sayısıyla rekor kırmış olsa da zirveyi Kral Şakir Korsanlar Diyarı’na kaptırdı.

2019 yılının en yoğun hafta sonundan birini yaşayan sinemalarda 1,1 milyon seyirci salonlardaki yerini aldı. Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyona girdiği hafta sonundan sonra bu yıl içerisinde en yüksek seyirci sayısına ulaşan ikinci hafta sonu oldu.

2018 yılında gösterime giren Kral Şakir Oyun Zamanı'nın devam filmi olan Kral Şakir Korsanlar Diyarı, vizyondaki ilk üç gününde 504.303 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı ve animasyon film kategorisinde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı. Film ayrıca, Organize İşler Sazan Sarmalı'nın ardından bu yılın en iyi açılış yapan ikinci yerli filmi oldu.

Dünya çapında merakla beklenen ve ülkemizde de vizyona giren Joker, iddialı bir açılış yapmış olsa da gişe listesine ikinci sıradan giriş yaptı. 385.488 seyirci tarafından izlenen Joker, Ekim ayı yabancı film açılış rekorunun da yeni sahibi olmuş oldu. Joker ayrıca bu performansıyla DC Comics uyarlamaları arasında da en iyi ikinci açılışa imza attı.

Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında iki yerli komedi filmi peş peşe yer aldı. Ali Sunal’lı Hareket Sekiz 48.268 seyirciyle açılışını üçüncü sıradan yaptı. Büşra Pekin ve Alper Kul’un başrollerini paylaştığı Fırıncının Karısı 38.427 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer buldu. 6.671 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım Yeti Efsanesi’ni (Abominable) 21.686 seyircili Yıldızlara Doğru (Ad Astra) takip etti.

Listenin devamında sırasıyla; 16.036 izleyiciyle Annem, 10.718 izleyiciyle Elektrik Savaşları, 8.473 izleyiciyle Kuşatma 7 Uyuyanlar ve 7.852 izleyiciyle O Bölüm 2 filmleri yer aldı.

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Tarihte tıpatıp benzerleri olan ünlülerTarihte tıpatıp benzerleri olan ünlüler
Şehrin yeni koruyucusu BatwomanŞehrin yeni koruyucusu Batwoman
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerli box office gişe rakamları Kral Şakir Oyun Zamanı Joker Hareket Sekiz fırıncının karısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihte tıpatıp benzerleri olan ünlüler

Tarihte tıpatıp benzerleri olan ünlüler

Batwoman’dan ilk fragman yayınlandı

Şehrin yeni koruyucusu Batwoman

Recep İvedik 6’nın beklenen fragmanı izleyicisi ile buluştu

Recep İvedik 6’nın beklenen fragmanı izleyicisi ile buluştu

Game of Thrones’u eleştirenler arasına George R.R. Martin de katıldı

Sonunda patladı! O eleştirilere hak verdi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nden 1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film Yarışması

Umursuyorum Kısa Animasyon Film Yarışması

Belgesel sinemaya Antalya Film Forum desteği

Belgesele Antalya Film Forum desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.