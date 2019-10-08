Kral Şakir Korsanlar Diyarı zirveye adını yazdırdı

2019 yılının en yoğun hafta sonundan birini yaşayan sinemalarda 1,1 milyon seyirci salonlardaki yerini aldı. Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyona girdiği hafta sonundan sonra bu yıl içerisinde en yüksek seyirci sayısına ulaşan ikinci hafta sonu oldu.
2018 yılında gösterime giren Kral Şakir Oyun Zamanı'nın devam filmi olan Kral Şakir Korsanlar Diyarı, vizyondaki ilk üç gününde 504.303 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı ve animasyon film kategorisinde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı. Film ayrıca, Organize İşler Sazan Sarmalı'nın ardından bu yılın en iyi açılış yapan ikinci yerli filmi oldu.
Dünya çapında merakla beklenen ve ülkemizde de vizyona giren Joker, iddialı bir açılış yapmış olsa da gişe listesine ikinci sıradan giriş yaptı. 385.488 seyirci tarafından izlenen Joker, Ekim ayı yabancı film açılış rekorunun da yeni sahibi olmuş oldu. Joker ayrıca bu performansıyla DC Comics uyarlamaları arasında da en iyi ikinci açılışa imza attı.
Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında iki yerli komedi filmi peş peşe yer aldı. Ali Sunal’lı Hareket Sekiz 48.268 seyirciyle açılışını üçüncü sıradan yaptı. Büşra Pekin ve Alper Kul’un başrollerini paylaştığı Fırıncının Karısı 38.427 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer buldu. 6.671 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım Yeti Efsanesi’ni (Abominable) 21.686 seyircili Yıldızlara Doğru (Ad Astra) takip etti.
Listenin devamında sırasıyla; 16.036 izleyiciyle Annem, 10.718 izleyiciyle Elektrik Savaşları, 8.473 izleyiciyle Kuşatma 7 Uyuyanlar ve 7.852 izleyiciyle O Bölüm 2 filmleri yer aldı.
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