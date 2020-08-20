Kral sözler: İstediğiniz etkiyi bırakmanızı sağlayacak en kral sözler

Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformlarda paylaşım yapmanız için en kral sözleri sizler için derledik. Birbirinden güzel sözlerin yer aldığı listeden en kısa, en anlamlı ve en kral sözlere ulaşabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız liste...
Kral sözler konuşma esnasında kullanıldığında kişinin ortamda fark edilmesini sağlar. Uzun yıllardır kullanılan bu sözler ile siz de istediğiniz etkiyi bırakabilirsiniz.
Canımı yakacak cesareti olanın, sonuçlarına katlanacak gücü olmalı.
Lafımı esirgemediğim için terbiyesiz olarak adlandırıldığım yerde hayatı gram ciddiye almıyorum!
Asalet, boyda değil soyda olmalı. İncelik, belde değil dilde olmalı. Doğruluk, sözde değil özde olmalı. Güzellik, yüzde değil yürekte olmalı.
Benimle yürümedi diye kimseye kızmam. Kimseye benimle yürümesi için ısrar da etmem. Herkes kendi yolunun kahramanıdır.
Hayatta her şeyi sırasıyla yapacaksın, önce gözyaşlarını silip sonra onlara neden olanları sileceksin.
Kurallarım basittir; Saygılı olacaksın, seviyorsan göstereceksin bir de haddini bileceksin!
Hâlbuki ben saygıdan eğilmiştim. Onlar sırtıma ayaklarını bastılar. Bilmedikleri şey ise saygı için eğilmesini bilen yeri geldiğinde dik durup devirmesini de bilir.
Dağlar önümde diz çökerken kayalara yalvarmam. İster kalır sever isterse çeker gider, benim dünyam her zaman döner.
Adam gibi sevene yoktur kral da kural da, adam olmayana vardır kral da kural da.
Sevgiler mutlu da eder mutsuz da, her sokakta anım olsa da son sözüm sana elveda.
Defterini dürdüğüm insanların muhasebesini tutmuyorum. İade faturasını kesip hatalı mal olarak iade ediyorum.
Güçlü insanlara tahammül edebilmek, güçlü kişiliklerin işidir. Başkalarının zayıflığından mutlu olmak da kişiliksizlerin.
Yazımıza kral sözler arasından en güzel olanlarıyla devam ediyoruz. Siz de bu güzel sözlerden seçtiklerinizi paylaşabilirsiniz.
Seni üzeni kral olsa affetmeyeceksin. Bilecekler ki kralını silen soytarısıyla uğraşmaz.
Elimden geleni yaparım. Olmadıysa, biraz daha zorlarım. Gene olmadıysa, Allah’ın bir bildiği var der yoluma giderim.
Akıllı yalnızlık aptal bir ilişkiden iyidir. Kralın yanında kraliçe olmak da var, soytarının yanında maskara. Tercih senin.
Eşeğe fazla değer verirsen kendini yarış atı zanneder!
Gözümden düşeni görmeyecek kadar kör, duymayacak kadar sağırım!
Boş versene! Aşk mı kaldı artık? Herkes gördüğünü sever olmuş. Ne olduğuna değil ne verdiğine bakar olmuş…
Sevdiğim için olurum deli, dinlemem hiç kimseyi, herkes imrenerek seyreder sevgimi...
Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü, gün değişir hakikat değişmez.
Dudaklarım cezaevi, dilim gardiyan. İçimde müebbet yemiş hayallerim var.
Durup dururken bir yumruk oturuyorsa yüreğine ve bir ağlama hissi geliyorsa boğazını zorlayan... Bir sürü keşkelerin var ve taşıyamıyorsun demektir.
Utangaçlık insana öz güvensiz oluşundan değil, kişilikli oluşundan gelir.
Kapadım yüreğimi sevgilere, tarumar olan gönlüm olmuş derbeder, sevemem bundan sonra kimseyi o benden gitti gideli...
Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde mobil araç kullanımı arttı, bu da bizlerin içerikleri hızla tüketmemize sebep oluyor. Artık insanların çoğu sosyal paylaşımlarında kısa ve öz cümleler kurmayı tercih ediyor. Biz de sizler için kısa kral sözler listesi hazırladık.
Senin çakal olduğun yerde ben kurt olurum!
Bizde kaçan kovalanmaz. Gelen ağırlanır; giden uğurlanır.
Her seferinde harcanıyorsan eğer sende harcayanı tek seferde sil!
Size kafanız hükmediyorsa kralsınız, vücudunuz hükmediyorsa köle.
Kimseyi düşman görmedim ama hepsi aklımda!
Cesareti olmayanın bahanesi bol olur.
Karakter meselesidir, verdiğin sözde durabilmek.
Güleceksin ki düzenleri de moralleri de bozulsun.
Sigaranın da müptelasıyım ama bitince yere atıyorum. Umarım anlatabildim!
Sözleriniz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz.
Biz sevdiğimizi namusumuz bilir şerefimizi koruduğumuz gibi koruruz.
Ben insanları aptal yerine koymam herkesi hak ettiği yere oturturum.
Verdiğiniz umudu geri alıyorsanız aldınız ahı da güle güle kullanın.
Duygularımızı en iyi şekilde ifade etmek isteriz. Ancak bazı cümleler vardır ki okuyanı düşüncelere daldırır. Bu anlamlı kral sözler duygularınıza tercüman olacak.
Sevdalara kapadım kalbimi kimseyi sevemem artık.
Kendime ben bile bazen katlanamıyorum. Bana katlanan insanlarsa beni gerçekten seviyorlardır.
Derdi olan rabbine dönüp büyük derdim var demek yerine derdine dönüp senden büyük rabbim var desin.
Yalaka insanlardan uzak dur. Ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.
Kemik uğruna köpekte olmadık menfaatimiz için çakalda. Biz her daim dik durduk.
Dert etmeye gerek yok böyledir insanoğlu. Seni sevenin hoşuna gidersin çekemeyenin ise zoruna!
Biz hem sevgimizi hem de sevdiğimizi namus sayar şerefimiz biliriz.
Sizin derdiniz aşk değil ki yalnız kalmamak. Bunu birbirine karıştırarak başkalarını üzüyorsunuz!
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