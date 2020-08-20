Kral sözler: İstediğiniz etkiyi bırakmanızı sağlayacak en kral sözler

Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformlarda paylaşım yapmanız için en kral sözleri sizler için derledik. Birbirinden güzel sözlerin yer aldığı listeden en kısa, en anlamlı ve en kral sözlere ulaşabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız liste...

Kral Sözler

Kral sözler konuşma esnasında kullanıldığında kişinin ortamda fark edilmesini sağlar. Uzun yıllardır kullanılan bu sözler ile siz de istediğiniz etkiyi bırakabilirsiniz.