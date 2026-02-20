Kraliçe 2. Elizabeth'in mektubu açık artırmaya çıkıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukken yazdığı el yazısı bir mektup açık arttırmada satışa çıkıyor.

TEKLİFLERİN 4 BİN STERLİNE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Royal Lodge konutunun eski baş hizmetçisi Beatrice Stillman'a hitaben yazılan pek çok mektuptan biri olan 27 Şubat’ta açık arttırmaya çıkarılacak mektuba verilecek tekliflerin 4 bin sterline kadar çıkması bekleniyor.

KRALİYET KONUTUNUN BAŞ HİZMETÇİSİNE HİTABEN YAZILMIŞ

Windsor'daki kraliyet konutunun baş hizmetçisine hitaben yazılan tek sayfalık mektupta köpekler, atlar ve küçük çocukların çizimleri yer alırken Kraliçe kuşların iyi olup olmadığını ve akvaryum balıklarının hayatta olup olmadığını soruyor.

"27 YILDA BU KADAR GÜZEL BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Prenses Elizabeth'in mektubu 1936 ile 1940 yılları arasında Cornwall'da bulunduğu sırada yazdığı ve o dönemde 10 ile 12 yaşlarında olduğu ifade edilirken, mektupta kraliçenin topladığı ve Royal Lodge'daki personel arasında paylaşılmasını istediği çuha çiçeklerinden de bahsediliyor.

Mektubun açık artırmasını yapacak Hansons Auctioneers'tan Justin Matthews, "Uluslararası müzayede dünyasında geçirdiğim 27 yılda bu kadar güzel bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır