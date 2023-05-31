Kraliçe dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kraliçe yeni bölüm ne zaman? 31 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Kraliçe dizisi yeni bölümü ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Reyting sonuçlarında istenilen başarıyı yakalamayan dizi ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Öte yandan televizyon izleyicileri 31 Mayıs Kanal D yayın akışında Kraliçe dizisinin yer almamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Kraliçe dizisi final bölümü tarihi...
Kraliçe dizisi bu akşam Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor.
Kraliçe dizisinin yeni ve final bölümü 7 Haziran'da Kanal D'de ekrana gelecek.
Kraliçe dizisi yeni bölüm konusu:
"Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahir'e boşanmak istediğini söyler; ama içindeki öfkenin dinmesi için bu yeterli değildir. Ateş ve Gaye'yi rezil edecektir.
Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul'daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan'ı, Narin'e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan'la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır."
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
23:45 G.D. O Karakedi (Yerli Sinema)
01:15 G.D. O Karakedi (Yerli Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri