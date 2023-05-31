Kraliçe dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kraliçe yeni bölüm ne zaman? 31 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Kraliçe dizisi yeni bölümü ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Reyting sonuçlarında istenilen başarıyı yakalamayan dizi ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Öte yandan televizyon izleyicileri 31 Mayıs Kanal D yayın akışında Kraliçe dizisinin yer almamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Kraliçe dizisi final bölümü tarihi...

KRALİÇE DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kraliçe dizisi bu akşam Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor.

KRALİÇE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kraliçe dizisinin yeni ve final bölümü 7 Haziran'da Kanal D'de ekrana gelecek.

KRALİÇE DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kraliçe dizisi yeni bölüm konusu:

"Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahir'e boşanmak istediğini söyler; ama içindeki öfkenin dinmesi için bu yeterli değildir. Ateş ve Gaye'yi rezil edecektir.

Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul'daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan'ı, Narin'e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan'la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır."

KANAL D YAYIN AKIŞI (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

23:45 G.D. O Karakedi (Yerli Sinema)

01:15 G.D. O Karakedi (Yerli Sinema)

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri