Kraliçe dizisiyle ekrana dönecek! Burcu Özberk'in pozları sosyal medyayı salladı

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde ekran karşısına çıkan Burcu Özberk daha sonra Murat Boz ile bir film çekmişti. Bir süredir ekrandan uzak olan ve dinlenen güzel oyuncu ekrana dönme hazırlığı yapıyor.

Burcu Özberk'e Kraliçe dizisinde başarılı ve yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan iel rol almaya hazırlanıyor.

Güzel oyuncu son olarak Hello dergisi için kamera karşısına geçti. Önümüzdeki dönemde Kanal D’de ‘Kraliçe’, Amazon Prime Video’da ise ‘Rüyanda Görürsün’ yapımlarıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak olan Burcu Özberk, “Geleceğe yönelik planlar yaparım ama bunlar sürekli değişir. Plan yapmaktan vazgeçip hayal kurmak daha kıymetli o yüzden benim için” dedi.

Hayatı geldiği gibi yaşarken, bir yandan da mantıklı seçimler yaptığını, sahte ve samimiyetten uzak insanlarla bağlarını kopardığını, en sevdiği şeylerden birinin kalpten bağlı olduğu hayvanlarıyla uyanmak olduğunu söyleyen Özberk'in pozlarına beğeni yağdı.



