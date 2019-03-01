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Kraliçe Elizabeth’in elindeki morluk endişelendirdi

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kraliçe II. Elizabeth’in dün Kral II. Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmede çekilen fotoğrafta sol elindeki morluk, takipçilerini endişelendirdi.

Kraliçe Elizabeth’in elindeki morluk endişelendirdi

Ürdün Kralı II. Abdullah, dün İngiltere’de çeşitli temaslarda bulundu. Kral II. Abdullah, eşi Prenses Raina’nın da eşlik ettiği ziyarette İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraf, Kraliçe’nin sağlık durumuna ilişkin yeni dedikoduları da beraberinde getirdi. Buckingham Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme esnasında çekilen fotoğrafta Kraliçe
Elizabeth’in sol elindeki morluk dikkatlerden kaçmadı. Kraliçe’nin elindeki morluğun nedeni bilinmezken, sosyal medya üzerinde de en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.

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Kraliyet ailesi fanlarından Tracy Edgar, “Endişelendim. Neden, sol elinde bu kadar korkunç bir morluk var. Bir şey mi kaçırdım? Ama her zaman çekici görünüyor” ifadesini kullandı.

Catherine Longstaff adlı kullanıcı, “Kraliçe 92 yaşında. En küçük bir çarpmanın ciddi bir morlukmuş gibi görünecek yaşta” dedi.

Colleen White ise, “Kraliçe, elini incitmiş gibi görünüyor. Umarım en kısa sürede düzelir” paylaşımında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kraliçe elizabeth morluk

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