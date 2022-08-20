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Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor! Asgari ücret karşılığında..

20.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth’in 18 yaşındaki torunu Leydi Louise Windsor’un bir bahçe düzenleme merkezinde çalışıyor olduğu haberiyle çalkalandı. Kraliçe'nin torununun Haziran ayından bu yana bir bahçecilik merkezinde asgari ücretle çalıştığı ortaya çıkınca, olay büyük gündem oldu.

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor! Asgari ücret karşılığında..

Kraliçe II. Elizabeth’in torunu ve Kraliçe'nin oğlu Prens Edward ile eşi Sophie’nin kızı olan Lady Louise Windsor’un yeni işi İngilizlerin gündemine oturdu. 18 yaşındaki Windsor'un bir bahçe düzenleme merkezinde çalıştığı haberi, herkesin dikkattini çekti. Windsor'un merkezde asgari ücret karşılığında çiçeklerin bakımıyla ve müşterilerle ilgilendiği ortaya çıktı.

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SAATLİK ÜCRETİ ŞAŞIRTTI

St Andrews Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı okumaya hazırlanan genç kızın, çiçekçide aldığı saatlik ücretin 6.83 sterlin (130 TL) olduğu iddia edildi. Üniversiteye başlayana kadar asgari ücret karşılığında haftada birkaç gün giderek çalışmaya devam edecek olan Louise, kırda at arabası kullanmasıyla da gündem olmuştu.

ASLINDA MALİKANEDE YAŞIYOR

30 milyon sterlin (yaklaşık 645 milyon TL) değerinde bir malikanede yaşayan genç kadının asgari ücretle çalışıyor olması herkesi şaşırttı. Lady Louise Windsor'un çalıştığı merkezde kasada çalıştığı, müşterileri karşıladığı, budama yaptığı ve çiçeklerin saksılarını değiştirdiğini aktarıldı.

İNGİLİZ KAMUOYU TAKDİRLE KARŞILADI

İngiliz kamuoyu durumu takdirle karşıladı. Yayınlanan haberde ona rastlayan insanların yorumlarına da yer verildi. Kraliçe’nin torunuyla karşılaşan bir vatandaş, “Lady Louise’i gördüğüme inanamıyorum. Emin olmak için iki kez baktım. Çok mütevazı ve tatlı bir genç kadındı” dedi. İngiliz basınına konuşan bir başka isim ise, "Diğer çalışanlar da onu seviyor gibiydi. Her gün begonyanızı bir kraliyet üyesinden almıyorsunuz" diye açıkladı.

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''ÇOK GÜZEL DEĞİL Mİ?''

Kraliyet ailesi üzerine yayınlar yapan Majesty Magazine ise, "Kraliçe’nin torununun kolları sıvayarak üniversiteye gitmeden önce her genç gibi yazın işe girmesi çok güzel değil mi?" diye yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
kraliçe 2. elizabeth
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