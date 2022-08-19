Annesi zamanla geçer dedi, babası terapiye yönlendirdi ama o vazgeçmedi! ''Biz sadece hayatımızı yaşıyoruz!''

Natalie Brown ve kendisinde 29 yaş büyük sevgilisi Bobby Lindsey, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilen bir çift. Hem ailelerinden hem de sosyal medya üzerindeki takipçilerinden oldukça yoğun tepki gören ikili, yaşadıklarını anlattı ve aldıkları eleştirilere dayanamayıp sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.

TENİS TAKIMINDA TANIŞTILAR

ABD, Kentucky'den 21 yaşındaki Natalie Noble ve 50 yaşındaki Bobby Lindsey, 2015 yılında tanıştılar. O zamanlar Natalie tenis takımındaydı. Bobby ise hem tenis koçu hem de takımdaki kızlardan birinin babasıydı.

''GENÇLİĞİNİ ÇALIYORSUN''

İlk başta, hislerinin platonik olduğunu düşünseler de, sonunda ikisi de birbirlerine karşı hisleri olduğunu inkar edemez hale gelince birbirlerine açıldılar. Bir sonraki aşamada ailelerini de durumdan haberdar eden ikili korkunç bir tepkiyle karşılaştı. Annesi Bobby ile konuşup onu kızının gençliğini çalmakla suçladı ve Natalie'ye durumu babasına aktarması için bir hafta verdi.

BABASI ÖFKEYLE KARŞILADI

Genç kadın durumu babasına açtığında ise büyük bir öfkeyle karşılaştı. Babası onu bir şeyleri düzeltmek adına terapi almaya zorladı. Ancak tüm bunlar çifti yıldırmadı. Hala birlikte olan ikili mutluluklarıyla eleştirileri gölgede bıraktılar.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak son savaşları sosyal medyada oldu. Tiktok'ta anılarını paylaşan çift, orada da takipçileri tarafından topa tutulunca ve sonsuz eleştiriye maruz kalınca tepki göstermeden edemediler. Natalie sonunda "21 yaşındayım ve kendi kararlarımı verebilme yeteneğine sahibim. Biz sadece hayatımızı YAŞIYORUZ." diyerek tepkisini ortaya koydu.



