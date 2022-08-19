Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Annesi zamanla geçer dedi, babası terapiye yönlendirdi ama o vazgeçmedi! ''Biz sadece hayatımızı yaşıyoruz!''

Annesi zamanla geçer dedi, babası terapiye yönlendirdi ama o vazgeçmedi! ''Biz sadece hayatımızı yaşıyoruz!''

19.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Natalie Noble ve 50 yaşındaki sevgilisi Bobby Lindsey, ilişkileri hakkında sık sık eleştirilen bir çift. Bobby insanlar tarafından Natalie'nin "babası olacak yaşta" biri olarak görüldüğü için, çift aralarındaki 29 yıllık yaş farkı nedeniyle hem aileleri hem de sosyal medyadaki takipçileri tarafından topa tutuldular.

Annesi zamanla geçer dedi, babası terapiye yönlendirdi ama o vazgeçmedi! ''Biz sadece hayatımızı yaşıyoruz!''

Natalie Brown ve kendisinde 29 yaş büyük sevgilisi Bobby Lindsey, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilen bir çift. Hem ailelerinden hem de sosyal medya üzerindeki takipçilerinden oldukça yoğun tepki gören ikili, yaşadıklarını anlattı ve aldıkları eleştirilere dayanamayıp sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.

Büyükannenin torununun kıyafetine verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu! “Çok fazla göğüs görüyorum”Büyükannenin torununun kıyafetine verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu! “Çok fazla göğüs görüyorum”

TENİS TAKIMINDA TANIŞTILAR

ABD, Kentucky'den 21 yaşındaki Natalie Noble ve 50 yaşındaki Bobby Lindsey, 2015 yılında tanıştılar. O zamanlar Natalie tenis takımındaydı. Bobby ise hem tenis koçu hem de takımdaki kızlardan birinin babasıydı.

''GENÇLİĞİNİ ÇALIYORSUN''

241728170_1115432572619787_8205167023392343990_n

İlk başta, hislerinin platonik olduğunu düşünseler de, sonunda ikisi de birbirlerine karşı hisleri olduğunu inkar edemez hale gelince birbirlerine açıldılar. Bir sonraki aşamada ailelerini de durumdan haberdar eden ikili korkunç bir tepkiyle karşılaştı. Annesi Bobby ile konuşup onu kızının gençliğini çalmakla suçladı ve Natalie'ye durumu babasına aktarması için bir hafta verdi.

BABASI ÖFKEYLE KARŞILADI

Genç kadın durumu babasına açtığında ise büyük bir öfkeyle karşılaştı. Babası onu bir şeyleri düzeltmek adına terapi almaya zorladı. Ancak tüm bunlar çifti yıldırmadı. Hala birlikte olan ikili mutluluklarıyla eleştirileri gölgede bıraktılar.

İki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karıştı! ‘Uygunsuz ilişkileri’ başlarına bela açtıİki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karıştı! ‘Uygunsuz ilişkileri’ başlarına bela açtı

TEPKİ GÖSTERDİ

tikok

Ancak son savaşları sosyal medyada oldu. Tiktok'ta anılarını paylaşan çift, orada da takipçileri tarafından topa tutulunca ve sonsuz eleştiriye maruz kalınca tepki göstermeden edemediler. Natalie sonunda "21 yaşındayım ve kendi kararlarımı verebilme yeteneğine sahibim. Biz sadece hayatımızı YAŞIYORUZ." diyerek tepkisini ortaya koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torununun kıyafetine verdiği tepki gündem oldu! “Fazla göğüs...”Torununun kıyafetine verdiği tepki gündem oldu! “Fazla göğüs...”
Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca... Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...
Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsettiMüziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Gelecekten geldiğini söyledi! Kıyamet için tarih verdi

Gelecekten geldiğini söyledi! Kıyamet için tarih verdi

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

"Ayaklarıma kapanıp yalvarıyorlar! Ta ki yaşımı öğrenene kadar”

"Ayaklarıma kapanıp yalvarıyorlar! Ta ki yaşımı öğrenene kadar”

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.