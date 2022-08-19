“Kayınvalidem düğünümüzde gelinlik giydi” isyanı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar yorumlara akın etti

Reddit’te annesi ve eşiyle ayakta duran bir damadın görüntüsü kısa sürede popüler oldu. İsmini gizleyerek paylaşım yapan gelin gönderisine, “Kayınvalidem gerçekten gelin olmak istedi. İkinci fotoğrafta birlikte poz verdiği oğlundan boşandım” notunu ekledi. Yüzler anonim kalabilmek için bulanıklaştırıldığı için birçok kişi gelini teşhis etmekte zorlandı.

EĞLENCELİ YORUMLAR GELDİ

Gelinin paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları gönderiye yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Buket olmasaydı gelinin kim olduğunu bilemezdim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok eşli bir düğünün yanından geçtiğimi sandım" dedi.



