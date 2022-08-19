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“Kayınvalidem düğünümüzde gelinlik giydi” isyanı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar yorumlara akın etti

19.08.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu insan, düğün konuğu olmanın ilk kuralının büyük günde beyaz giymemek olduğunu bilir. Ancak bir gelin, kayınvalidesi sadece beyaz giymekle kalmayıp gelinliğinin birebir kopyası olan bir elbise seçtiğinde şoke oldu. Sosyal medyadan kayınvalidesine isyan eden gelinin gönderisi eğlenceli anlar yaşattı.

“Kayınvalidem düğünümüzde gelinlik giydi” isyanı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar yorumlara akın etti

Reddit’te annesi ve eşiyle ayakta duran bir damadın görüntüsü kısa sürede popüler oldu. İsmini gizleyerek paylaşım yapan gelin gönderisine, “Kayınvalidem gerçekten gelin olmak istedi. İkinci fotoğrafta birlikte poz verdiği oğlundan boşandım” notunu ekledi. Yüzler anonim kalabilmek için bulanıklaştırıldığı için birçok kişi gelini teşhis etmekte zorlandı.

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EĞLENCELİ YORUMLAR GELDİ

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Gelinin paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları gönderiye yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Buket olmasaydı gelinin kim olduğunu bilemezdim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok eşli bir düğünün yanından geçtiğimi sandım" dedi.

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sosyal medya Reddit düğün gelinlik kayınvalide
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