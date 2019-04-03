Mynet Trend

Kralın mezar taşını satarken yakalandılar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 03.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'de polis timleri büyük tarih vurgununa 'dur' dedi. Operasyon yapan polis timleri üzerinde 'Kommagene Krallığı"nın lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı' yazan 2 bin yıllık mermer ele geçirdi. Tarihi eserin 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.

Kralın mezar taşını satarken yakalandılar

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların arabalarında yapılan aramada eski Roma İmparatorluğu'na ait olduğu ve piyasa değeri 2 milyon lira olduğu iddia edilen heykel çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesinden hareket eden bir aracın içinde bulunan kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Gelen ihbarı değerlendiren polis, aracı bir süre takibe aldı. Akçay girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis, şahısların araçlarında yaptığı aramada Eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının Lideri Antiacho'nun Ebedi İstirahatgahı"yazılı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2000 yıllık tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar 5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar
Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendiÇamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kommagene krallığı Balıkesir

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

Kimlik göstermeyen bu mahalleye giremiyor!

Kimlik göstermeyen bu mahalleye giremiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar

5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar

Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

İzmit'te erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 30 yıl hapis

İğrenç olay! 3 yıl özel ders verdiği erkek öğrenciye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması

Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüş

Kaçak göçmenleri taşımak için buldukları yöntem şaşırttı!

Ankara'da otomobile tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Trafiği tehlikeye attılar,ölümden döndüler! Tehlikeli anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.